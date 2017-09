Amerikaanse minister van Volksgezondheid stapt op na schandaal

Price heeft vrijdag zijn ontslag aangeboden aan de Amerikaanse president Donald Trump, die het ontslag heeft geaccepteerd, meldt het Witte Huis. Kabinetsleden in de Verenigde Staten zijn in de meeste gevallen verplicht om commerciële vluchten te boeken voor werkgerelateerde reizen.

Price, afkomstig uit de staat Georgia, zou sinds mei zeker 24 keer hebben gekozen voor een privévliegtuig. Die kosten lopen volgens Politico op tot 300.000 dollar (250.000 euro). De kosten van meerdere reizen met militaire toestellen zouden zelfs meer dan 500.000 dollar (420.000 euro) bedragen.

Het departement van de inmiddels opgestapte minister verdedigde de reisbeslissingen door te zeggen dat deze gemakkelijker waren dan commerciële vluchten. Price heeft overigens beloofd 52.000 dollar (44.000 euro) terug te betalen.

De Republikein werd in februari benoemd tot minister van Volksgezondheid, met de taak om onder meer Obamacare te ontmantelen. Zijn nominatie voor de functie was niet onomstreden. Price zou volgens de Democraten valse verklaringen hebben afgelegd over zijn handel in aandelen in bedrijven in de gezondheidszorg.

Price is de eerste minister uit het kabinet van Trump die vertrekt.