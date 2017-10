Kosten restauratie Big Ben blijken dubbel zo hoog

De klok in de Elizabeth-toren staat sinds vorige maand stil vanwege werkzaamheden. De veiligheid van de arbeiders in de toren moet worden gegarandeerd, en dus is de klok tot 2021 alleen nog te horen tijdens grote evenementen zoals oud en nieuw.

Ook het parlementsgebouw zelf, Palace of Westminster, waar de Big Ben deel van uitmaakt, moet dringend worden gerenoveerd. De kosten daarvan zijn geraamd op 5,7 miljard pond (bijna 6,5 miljard euro) en die klus kan veertig jaar gaan duren. Uit de verklaring van vrijdag valt op te maken dat ook die kosten uit de hand gaan lopen.

Big Ben is de naam voor de zwaarste van de vijf klokken in de 96 meter hoge Elizabeth-toren, die aan de Theems in Londen staat. In de volksmond wordt de hele toren zo genoemd. De 13,7 ton zware klok slaat al bijna 157 jaar vrijwel zonder onderbreking.