Mensenrechtenraad VN sluit compromis over onderzoek oorlogsmisdaden Jemen

Saudi-Arabië keerde zich eerder tegen een Nederlandse resolutie en dreigde met stappen. Uiteindelijk is er een tussenweg gevonden waarin ook de Arabische staten zich kunnen vinden.

Saudi-Arabië en een aantal bondgenoten bestrijden sinds 2014 Houthi-opstandelingen in Jemen. Er zijn al bijna tienduizend doden gevallen in het conflict. Er is hongersnood en er heerst cholera.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten zal voor het onderzoek internationale experts benoemen, staat in de resolutie. Hun resultaten worden daarna besproken in de Mensenrechtenraad. Hierover is vrijdagmiddag na lang beraad een resolutie aangenomen.

''Je kunt er niet omheen dat de Jemenieten hier recht op hebben. Eindelijk zijn we gelukkig een stap verder. En het werd tijd", reageert Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken.