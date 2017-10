Henry Bolton verkozen tot nieuwe leider Britse partij UKIP

Bolton won in een felle strijd met rivalen uit de partij met bijna dertig procent van de dertienduizend stemmen. Dit maakte de partij vrijdag op de eerst dag van het partijcongres in het Engelse Torquay bekend.

Bolton waarschuwde de UKIP-leden dat de partij dreigt af te glijden naar extreemrechts. Ze zou een 'UK-nazipartij' worden als de verkeerde kandidaat uit de bus zou komen.

Waarschijnlijk doelde de nieuwe leider op rivaal Anne Marie Waters, die fel tekeer gaat tegen 'het kwaad' van de islam en die banden heeft met extreemrechtse kringen. Waters kreeg na Bolton de meeste stemmen.

Voorgangers

UKIP-grondlegger Nigel Farage stapte na het referendum over lidmaatschap van de EU in 2016 op toen de meerderheid de EU had afgewezen. Hij was tevreden. Een jaar geleden werd Diane James tot opvolger van Farage gekozen, maar zij hield er na nog geen drie weken mee op.

Haar opvolger werd Paul Nuttall, onder wie de partij steeds rechtser en nationalistischer werd, volgens de krant The Guardian. Ondertussen verloor de partij aanhang. Bij de verkiezingen in juni kreeg ze zeshonderdduizend stemmen tegen vier miljoen stemmen in 2015.