VS haalt personeel weg van ambassade in Cuba na 'geluidsaanvallen'

Bij de aanvallen liepen 21 medewerkers van de ambassade klachten op. De mensen hadden onder meer last van gehoorschade, duizeligheid, hoofdpijn en slaapproblemen.

"Totdat de overheid van Cuba de veiligheid van onze diplomaten in Cuba kan garanderen, zal onze ambassade werken met zo min mogelijk personeel", aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

De Cubaanse overheid ontkent enige betrokkenheid en onderzoekt de aanvallen. Een Amerikaans onderzoek leverde eerder niets op.

Tot dusver is het onbekend wat de aanvallen precies inhouden. In eerdere berichten werd gesproken over "sonische aanvallen", waarbij schadelijke geluidsgolven op het personeel werden afgestuurd.

Reisadvies

Ook heeft de VS het reisadvies aangescherpt voor Amerikanen die naar Cuba willen. "Omdat ons personeel gevaar loopt en we de oorzaak niet kunnen achterhalen, denken we Amerikaanse burgers ook risico lopen. We waarschuwen hen daarom niet naar Cuba te reizen", stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een ontmoeting tussen Tillerson en zijn Cubaanse collega Rodríguez Parrilla bracht deze week geen oplossing, aldus de Amerikanen. Hoewel Cuba Amerikaanse onderzoekers in het land toestaat, heeft het de VS er niet van overtuigd dat echte maatregelen volgen om de aanvallen te voorkomen.