Zuid-Afrikaanse president hoeft geen onderzoek te doen naar corruptie

De oppositiepartij Democratic Alliance had het Hof gevraagd om een commissie in te stellen die onderzoek kan doen naar de rol van zakenmannen Ajay, Atul en Rajesh Gupta. De drie broers hebben volgens een anti-corruptie organisatie een vinger in de pap gehad bij het aanstellen van ministers.

Zuma is al langer in opspraak en overleefde in augustus een motie van wantrouwen die was ingediend door de oppositie. Er is al langer kritiek op het functioneren van de president die onder vuur ligt vanwege wanbeleid en beschuldigingen van corruptie.

In 2019 loopt het mandaat van Zuma als president af.