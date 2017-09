Merkel en Macron vinden elkaar over toekomstplannen EU

Dat zei de Duitse bondskanselier voorafgaand aan een diner in de Estse hoofdstad Tallinn, waar de EU-regeringsleiders bijeen zijn.

Onder meer over het idee om de vennootschapsbelasting in EU-landen gelijk te trekken en het hervormen van het faillissementsrecht was Merkel positief. Deze punten neemt zij mee bij de vorming van de nieuwe Duitse regering.

Nog enthousiaster toonde Merkel zich over Macrons ideeën voor een gemeenschappelijk defensie- en migratiebeleid.

De bondskanselier zei wel dat er over details nog veel moet worden gesproken. ''Maar ik ben ervan overtuigd dat Europa niet kan blijven zoals het is, maar zich verder moet ontwikkelen."

Toekomst

De regeringsleiders praten tijdens het diner over de toekomst van Europa. Premier Mark Rutte spreekt er vrijdagochtend met de pers over. Waarna de leiders zich de rest van de dag buigen over de verdere digitalisering van de EU.