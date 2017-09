Dodental door pestuitbraak in Madagaskar stijgt naar negentien

Dat maakte de minister van Gezondheidszorg donderdag in de hoofdstad Antananarivo bekend.

Ze zei dat in dertien gevallen vaststaat dat de pestbacterie hen noodlottig is geworden, bij de zes anderen bestaat het sterke vermoeden. Sinds eind augustus is er op het eiland voor de Afrikaanse oostkust 104 keer de diagnose pest gesteld. In de eerste week na de uitbraak meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vijf doden.

Longpest

Madagaskar is een van de weinige landen ter wereld waar de pest nog met enige regelmaat de kop opsteekt. Sinds 2010 zijn er volgens de WHO ongeveer vijfhonderd inwoners bezweken aan de ziekte. In vrijwel alle gevallen was er sprake van builenpest, overgebracht door rattenvlooien.

Dit jaar gaat het echter ook om de veel gevaarlijker longpest, die zich bijvoorbeeld door hoesten van mens tot mens verspreid. Behandeling met antibiotica is doorgaans succesvol, mits er binnen twee dagen mee wordt begonnen.