'IS geeft nieuwe geluidsopname doodgewaande leider al-Baghdadi vrij'

De 46 minuten durende toespraak is verspreid door een een aan IS gelieerde nieuwsorganisatie en is niet gedateerd. Het geluidsbestand bevat naast de uitspraken over Noord-Korea en de VS, vooral religieuze uitlatingen.

Over het lot van al-Baghdadi wordt al geruime tijd gespeculeerd. Sinds november vorig jaar waren er geen toespraken van de IS-leider meer openbaar gemaakt.

Al-Baghdadi is in het verleden al verscheidene keren doodverklaard. Rusland claimde eerder dit jaar dat hij vermoedelijk was gedood bij een bombardement op de stad Raqqa. Het is echter nog steeds onduidelijk of dat daadwerkelijk zo is.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zei in juli bevestiging van het overlijden van al-Baghdadi te hebben, maar de Amerikaanse generaal Stephen Townsend sprak vorige maand het vermoeden uit dat de jihadistenvoorman nog in leven is.