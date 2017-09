Surinaamse president Bouterse moet rust houden na operatie

Dat heeft de woordvoerder van de president donderdag gezegd.

De woordvoerder wil niet zeggen om wat voor ingreep het gaat. Vicepresident Ashwin Adhin neemt de taken van de president tijdelijk over en zal het Surinaamse parlement toespreken. Het uitspreken van de jaarrede door het staatshoofd is de start van het nieuwe parlementaire jaar in Suriname.

Cuba

Bouterse was begin september enkele weken in Cuba voor medische controle en vakantie. Bij terugkomst anderhalve week geleden verklaarde het Nationaal Informatie Instituut nog dat "het staatshoofd is in goede conditie terug was gekomen in Suriname om zich conform zijn grondwettelijke taken verder in te zetten voor land en volk."

Het is nog onduidelijk hoelang Adhin de taken van de president waarneemt. De autoriteiten lieten donderdag weten dat Bouterse "vanwege redenen van persoonlijke aard, zijn bevoegdheden ingevolge artikel 98 van de Grondwet van de Republiek Suriname met ingang van vrijdag 29 september 2017, tijdelijk zal neerleggen."