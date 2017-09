Trump past scheepvaartwet aan om hulp Puerto Rico te bespoedigen

Puerto Rico valt per direct tijdelijk niet meer onder de Jones Act. In de wet staat dat vervoer over water tussen Amerikaanse havens alleen door Amerikaanse schepen mag worden uitgevoerd. Het Caribische eiland hoort bij de Verenigde Staten.

Trump komt daarmee tegemoet aan het verzoek van de gouverneur van Puerto Rico, Ricardo Rossello. Door het besluit kunnen meer schepen Puerto Rico van olie en andere hulgoederen voorzien, zonder daarvoor extra te moeten betalen. De Amerikaanse president versoepelde de wet na de orkanen Harvey en Irma ook, toen Texas en Florida zwaar waren getroffen.

Hulpverlening

Nadat orkaan Maria over Puerto Rico raasde zit vrijwel het hele eiland zonder elektriciteit en drinkwater. Er is nauwelijks stroom, waardoor communicatie met de buitenwereld lastig is. Omdat veel zendmasten zijn verwoest is ook mobiel telefoonverkeer nauwelijks mogelijk. Veel huizen zijn beschadigd, en het eiland kampt met de gevolgen van overstromingen.

Er was de afgelopen week veel kritiek op de Amerikaanse regering omdat er weinig aandacht leek te bestaan voor de getroffenen op Puerto Rico. Wel liet Trump dinsdag weten dat er gekeken moet worden naar de schulden van Puerto Rico, nu het land zich moet concentreren op de wederopbouw na Maria.

