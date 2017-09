Afperser vergiftigt babyvoeding in Duitsland en dreigt meer voedsel te besmetten

In een winkel in de plaats Friedrichshafen zijn vijf verpakkingen met vergiftigd voedsel gevonden en uit de schappen gehaald, meldt de Duitse politie. Daar zat ook babyvoeding bij.

De verdachte is een slanke man van ongeveer vijftig jaar oud met een normale lichaamslengte, De politie heeft beelden van de man verspreid. De politie beschikte al snel over een video van de man die in een supermarkt gefilmd werd terwijl hij enkele artikelen in de schappen legt.

De stof die de afperser met het voedsel heeft vermengd is ethyleenglycol. Dat is een stof die zoet smaakt en gebruikt wordt in onder andere antivriesmiddelen. 30 milliliter van deze stof is volgens de Duitse justitie levensbedreigend voor volwassenen.

De afperser heeft een schriftelijke bedreiging gestuurd naar verschillende bedrijven in de supermarkt- en drogisterijsector. De afperser heeft een bedrag van 10 miljoen euro geëist. Het zou gaan om de winkel- en drogisterijketens Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma en Rewe.

In de dreigbrief wordt ook het buitenland genoemd als mogelijk doelwit. Of dat ook is gebeurd is niet bekendgemaakt.