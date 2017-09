Thailand vraagt Dubai om uitlevering veroordeelde oud-premier

Vorige maand ontvluchtte Shinawatra haar land, net voor haar berechting. Ze is veroordeeld voor nalatigheid en wanbeleid bij het verstrekken van subsidies aan rijstboeren. De boeren kregen een te hoge prijs, wat de Thaise schatkist naar schatting 6,8 miljard euro kostte.

Persbureau Reuters meldt op basis van een anonieme bron dat Shinawatra op 11 september naar Londen is gevlucht.

Shinawatra (50) was van 2011 tot mei 2014 de democratisch gekozen premier van het land. Ze werd afgezet na een militaire staatsgreep. Het leger regeert sinds die tijd Thailand met harde hand.

Shinawatra's broer Thaksin, die ook premier van Thailand is geweest, leeft sinds 2008 in zelfgekozen ballingschap in Dubai. Hij ontvluchtte het land nadat hij in 2008, ook vanwege corruptie, celstraf had gekregen.