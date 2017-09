Amerikaanse 'moordclown' na 27 jaar opgepakt na nieuw DNA-bewijs

De politie zocht al sinds 1990 naar de 'moordclown'. Die belde destijds met bloemen en ballonnen aan bij de woning van de 40-jarige Marlene Warren in Wellington. Toen de vrouw de deur opende, werd ze doodgeschoten.

Rechercheurs verdachten aanvankelijk de echtgenoot van Warren. Toen ze zijn autoverhuurbedrijf doorzochten, vonden ze bewijs van fraude. Dat had niets met de moord te maken, maar de man ging wel jaren de cel in. Hij trouwde later met een oud-medewerkster, Sheila Keen. Zij wordt inmiddels verdacht van de moord.

De vrouw was al langer in beeld bij de autoriteiten, maar het ontbrak aanklagers eerder aan voldoende bewijs om haar te vervolgen. De doorbraak in de zaak volgt op nieuw DNA-onderzoek.