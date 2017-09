Verlaging vennootschapsbelasting kern nieuw belastingplan Trump

President Donald Trump had hervorming en vereenvoudiging van het belastingstelsel beloofd. Zijn naaste vertrouwelingen en invloedrijke Republikeinse parlementariƫrs hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de invulling. Het belangrijkste voorstel is de vennootschapsbelasting te verlagen van 35 naar 20 procent. Trump had nog liever 15 procent gezien maar zei te kunnen leven met het compromis.

De Amerikaanse grootverdieners gaan maximaal 35 procent inkomstenbelasting betalen, bijna 5 procent minder dan tot dusver. Dat percentage is nog niet definitief. Het Congres kan tot enige aanpassing besluiten om kritiek te vermijden dat miljonairs het meest profiteren. Voor de minder bedeelden worden de tarieven 12 of 25 procent. Nu zijn er nog zeven schalen. Straks dus drie of vier.

De Freedom Caucus, een zeer conservatieve fractie van Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, toonde zich ingenomen met Trumps belastingplannen. In een bericht op Twitter werd steun toegezegd. De president zelf liet weten dat hij er persoonlijk geen voordeel van heeft. Het profijt voor de allerrijksten valt volgens hem ook wel mee.