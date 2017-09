Definitieve uitslag referendum bevestigt wens onafhankelijk Koerdistan

Dat heeft de kiescommissie in Erbil woensdag laten weten.

De Iraaks-Koerdische leider Barzani had dinsdag al bekendgemaakt dat het ja-kamp had gewonnen. Hij trad toen niet in detail. Het referendum heeft de relatie met de centrale regering in Irak op scherp gezet.

De Koerden willen gaan onderhandelen met de centrale regering in Bagdad. Die heeft het referendum over de afscheiding van de Koerdische gebieden al ongrondwettelijk verklaard. Ook buurlanden Turkije en Iran, die eveneens veel Koerdische inwoners hebben, zijn fel tegen een onafhankelijk Koerdistan.

Olievelden

Het Iraakse parlement heeft woensdag laten weten troepen in te willen zetten om de olievelden in de betwiste regio Kirkuk te veroveren op de Koerden. De regio Kirkuk valt momenteel onder Koerdisch bestuur, maar ligt wel in Irak.

De Iraakse premier Haidar al-Abadi heeft daarnaast in de nasleep van het referendum aangegeven dat de Koerdische regering per direct de controle over de internationale vliegvelden over moet dragen aan de Iraakse regering, anders worden de vliegvelden afgesloten voor internationale vluchten.