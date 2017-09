Definitieve uitslag referendum bevestigt wens onafhankelijk Koerdistan

Dat heeft de kiescommissie in Erbil woensdag laten weten. Meer dan 3,3 miljoen kiezers brachten een stem uit. De opkomst van het referendum lag daarmee op 72 procent.

De Iraaks-Koerdische leider Barzani had dinsdag al bekendgemaakt dat het ja-kamp had gewonnen. Hij trad toen niet in detail. Het referendum heeft de relatie met de centrale regering in Irak op scherp gezet.

De Koerden willen gaan onderhandelen met de centrale regering in Bagdad. Die heeft het referendum over de afscheiding van de Koerdische gebieden al ongrondwettelijk verklaard. Ook buurlanden Turkije en Iran, die eveneens veel Koerdische inwoners hebben, zijn fel tegen een onafhankelijk Koerdistan. Zij vrezen dat het referendum de regio kan destabiliseren.

De Iraakse Koerden streven al sinds de val van het Ottomaanse Rijk, na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), naar de vestiging van een eigen staat. Zij zijn de grootste etnische minderheid in de regio. In Koerdistan leven ongeveer dertig miljoen mensen.

Vliegverkeer stil

De Iraakse autoriteiten hebben woensdagmiddag opdracht gegeven het internationale vliegverkeer naar de Koerdische gebieden te laten stilleggen. Er mogen met ingang van vrijdagmiddag geen internationale vluchten meer landen op de luchthavens van Erbil en Sulaimaniya. De Iraakse premier Haidar al-Abadi had eerder op de dag aangegeven dat de Koerdische regering per direct de controle over de vliegvelden over moest dragen aan de Iraakse regering.

De Iraakse luchtvaartautoriteit zei vliegtuigmaatschappijen te hebben geïnformeerd over dat besluit. Daarop lieten onder meer Flydubai en het Libanese Middle East Airlines (MEA) weten daar gehoor aan te zullen geven. "De laatste vlucht is de 29e, tot ze deze kwestie oplossen", zei een topmedewerker van MAE tegen persbureau Reuters.

Olievelden

Het Iraakse parlement heeft woensdag laten weten troepen in te willen zetten om de olievelden in de betwiste regio Kirkuk te veroveren op de Koerden. De regio Kirkuk valt momenteel onder Koerdisch bestuur, maar ligt wel in Irak.