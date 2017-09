Minder straf voor Israëlische militair die gewonde Palestijn doodde

Het leger rechtvaardigde de strafvermindering met een verwijzing naar zijn staat van dienst, hoewel hij geen berouw had getoond in de zaak.

In een filmpje was te zien hoe de militair in maart 2015 een Palestijn die al op de grond lag doodschoot. De Palestijn had meegedaan aan een aanval met messen op andere Israëlische militairen in de stad Hebron op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Doodslag

De militair zei dat hij had geschoten omdat hij vreesde dat de Palestijn opnieuw zou aanvallen. Maar de krijgsraad constateerde tegenstrijdigheden in de verklaringen en veroordeelde hem voor doodslag. De uitspraak hield stand in hoger beroep.

Nadat hij uit het leger was ontslagen en in de gevangenis terechtkwam deed hij een beroep op de chef van de strijdkrachten zijn straf te heroverwegen. In een woensdag openbaar gemaakte reactie is besloten de gevangenisstraf te verminderen "op grond van mededogen en barmhartigheid, rekening houdend met uw verleden als gevechtssoldaat."