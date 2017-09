Irak wil olievelden Kirkuk terugveroveren na referendum Koerden

In het niet-bindende referendum stemden de Koerden maandag met een overweldigende meerderheid voor een onafhankelijk Koerdistan. Meer dan negentig procent van de Iraakse Koerden stemde voor onafhankelijkheid.

De regio Kirkuk valt momenteel onder Koerdisch bestuur, maar ligt wel in Irak. De president van de Iraaks-Koerdische regio Masoud Barzani hoopt dat het referendum juist een opening kan zijn voor een dialoog over onafhankelijkheid.

Kirkuk

De Iraakse premier Haidar al-Abadi ziet hier echter niets in en heeft van parlement toestemming gekregen om troepen in te zetten om de regio Kirkuk te bezetten. "Het referendum en de uitslag moeten worden geannuleerd, anders gaan wij geen dialoog aan", aldus al-Abadi, die de Koerden heeft opgeroepen om hun eigen troepen terug te trekken.

De Koerden namen de controle in de regio in 2014 over nadat de Iraakse soldaten op de vlucht sloegen voor de aanstormende IS-strijders.

Kirkuk staat bekend om de olievelden. De Koerden zeggen deze te hebben beschermd tegen milities in de periode dat het Iraakse leger verdwenen was. De Iraakse regering wil de olievelden nu weer overnemen.

Vliegvelden

De Iraakse premier heeft daarnaast in de nasleep van het referendum aangegeven dat de Koerdische regering per direct de controle over de internationale vliegvelden over moet dragen aan de Iraakse regering, anders worden de vliegvelden afgesloten voor internationale vluchten.

Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben al bericht gekregen van de Iraakse luchtvaartautoriteit dat vanaf vrijdag internationale vluchten naar Erbil en Sulaimaniya niet meer zijn toegestaan.

De Koerdische regering weigert dit en zegt dat het noodzakelijk is in de strijd tegen IS dat de Koerden de controle houden.