Verdachte doodrijden drie Nederlanders was stomdronken

De man botste met zijn vrachtwagen frontaal op de auto van het gezin uit Sittard. De drie inzittenden, een 53-jarige man en twee vrouwen van 20 en 51 jaar oud, overleden ter plaatse.

Daarna ramde hij nog een auto met vier vrouwen, zij raakten allemaal gewond. De vrachtwagenchauffeur raakte zelf zwaargewond.

File

De Pool keerde op de snelweg om een file in de buurt van de luchthaven van Frankfurt te vermijden. Hij reed daarna met hoge snelheid tegen het verkeer in.

Volgens de Duitse politie had de man 3,09 promille alcohol in zijn bloed. Voor beroepschauffeurs is alcohol verboden in Duitsland. In zijn truck vonden agenten blikjes bier.