Rusland ontkent schending mensenrechten op ingelijfde Krim

Een mensenrechtenrapport van de Verenigde Naties stelde dinsdag dat Rusland mensen in het gebied dwingen de Russische nationaliteit aan te nemen, willekeurige arrestaties en martelingen uitvoeren en gevangenen naar elders in Rusland deporteren.

Rusland eigende zich de Krim in 2014 toe tijdens de crisis in Oekraïne waar Russischtaligen in de verdrukking kwamen. Het schiereiland is sinds eind achttiende eeuw overwegend Russisch geweest. Er ligt een van de oudste en belangrijkste Russische marinehavens, Sebastopol.

In 1954 besloot de toenmalige leider van de Sovjet-Unie, Nikita Chroesjtsjov, de Krim bij Oekraïne te voegen. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 bleef de Krim bij Oekraïne. Bijna zeventig procent van de bevolking van 2,2 miljoen mensen is Russisch.

De annexatie leidde tot grote verontwaardiging in het Westen en diplomatieke spanningen met Rusland. De Verenigde Staten en de Europese Unie legden Rusland sancties op.