24.000 mensen geëvacueerd wegens explosie bij munitiedepot Oekraïne

Er is één gewonde gevallen, melden de Oekraïnse hulpdiensten. Als gevolg van de explosie is ook het luchtruim in de regio afgesloten. De militaire basis ligt ongeveer 270 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Kiev.

Er is vooralsnog weinig bekend over de toedracht van de explosie. Premier Volodymyr Groysman, die inmiddels is gearriveerd in Vinnytsja, spreekt van "externe factoren".

Bij een brand eerder dit jaar bij de grootste munitiedepot van het land spraken autoriteiten van "onbekende saboteurs". Die zouden de opslag, gelegen op een militaire basis bij de plaats Balaklija, hebben beschoten totdat die in brand vloog.