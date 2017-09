Afschaffen Obamacare in Amerikaans Congres weer niet gelukt

Verscheidene senatoren hebben gezegd dat het niet in stemming zal worden gebracht.

"We hebben gewoon geen tijd meer", liet senator Ron Johnson weten. Zijn Republikeinse partijgenoot Pat Roberts stelde dat de hervorming van de gezondheidszorg, een verkiezingsbelofte van presidentskandidaat Donald Trump, "in enige vorm" op een later moment aan de orde zal komen. Volgens Graham en collega John Thune (South Dakota) komt de eerstvolgende realistische gelegenheid in het fiscale jaar 2019. Dat begint 1 oktober 2018.

Alle plannen een eind te maken aan Obamacare hebben het tot dusver niet gered. De krappe meerderheid van de Republikeinen in de Senaat (52-48) bleek telkens funest. Afvalligen, onder wie John McCain, stemden met de Democraten tegen. Trump zei eerder op de dag, nog voordat de stemming werd afgeblazen, al dat hij is "teleurgesteld in enige zogenaamde Republikeinen".