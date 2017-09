Erdogan beschuldigt leider Iraaks-Koerdische regio van verraad

"Tot het laatste moment hadden we niet verwacht dat Barzani de fout zou maken om het referendum door te laten gaan", aldus Erdogan over Masoud Barzani. De president van de regionale overheid was eerder door Erdogan opgeroepen om het referendum niet te laten plaatsvinden.

"De beslissing over het referendum is genomen zonder enig overleg en staat gelijk aan verraad", zei Erdogan in een toespraak op televisie.

Volgens de president liggen voor Turkije alle opties op tafel om te reageren op de volksraadpleging. Daarbij moet worden gedacht aan zowel economische en militaire maatregelen.

"Het zal over zijn als we de olieleidingen afsluiten en onze voedselvrachten niet langer naar het noorden van Irak laten gaan", aldus Erdogan, die waarschuwt dat die maatregelen zullen leiden tot honger onder Iraakse Koerden.

Maandag konden de Koerden in Noord-Irak naar de stembus voor het onafhankelijkheidsreferendum. Op basis van de eerste stemmentellingen heeft meer dan 90 procent van de kiezers gekozen voor onafhankelijkheid. De voorlopige opkomst lag op 72 procent.

Onderhandelen

Als de kiezers inderdaad het ja-kamp aan een meerderheid helpen, willen de Iraakse Koerden over onafhankelijkheid gaan onderhandelen met de centrale regering in Bagdad.

De Iraakse premier waarschuwde eerder dat hij de "nodige maatregelen zal treffen om de eenheid van zijn land te bewaren". De regering in Bagdad is tegen het referendum en vreest onrust tussen Koerdische, Arabische en Turkmeense Irakezen.

Eigen overheid

Iraaks Koerdistan, in het noorden van het land, wordt geleid door de regionale overheid. Sinds 2005 wordt de regio erkend door Irak, nadat de Koerden decennia streden voor een eigen overheid. Koerden vormen zo'n 15 tot 20 procent van de Iraakse bevolking. Ook in Iran, Turkije en Syrië wonen miljoenen Koerden.

Ook westerse landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn bezorgd dat het referendum nieuwe conflicten kan aanwakkeren en dat het de aandacht van de strijd tegen Islamitische Staat (IS) afleidt. De Koerden zijn een belangrijke bondgenoot van het Westen in de gevechten tegen IS.