Palestijn schiet drie Israëliërs dood op Westelijke Jordaanoever

De Israëlische politie bevestigt tegenover de krant Jerusalem Post dat de man een werkvergunning had om in de Joodse nederzetting te mogen werken. Deze vergunning wordt pas afgegeven na goedkeuring door de Israëlische bezettingsmacht.

Volgens de Israëlische politie gedroeg de man zich verdacht. Daarom spraken de grensofficiers hem aan. Als reactie pakte hij een pistool en opende van dichtbij het vuur op de agenten.

Over het motief van de schutter is nog niets bekendgemaakt door de autoriteiten.

Vergelding

Als vergeldingsmaatregel heeft Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, aangekondigd dat de woning van de man zal worden 'vernietigd' en alle werkvergunningen van familieleden worden ingetrokken.

De woonplaats van de schutter is onder militair toezicht geplaatst.

Netanyahu heeft de Palestijne regering opgeroepen om dit soort gedrag te veroordelen. Op 20 september hield de Palestijnse premier Mahmoud Abbas nog een speech bij de VN waarin hij aangaf dat Israël afspraken schendt door nieuwe nederzettingen te bouwen.

De radicale Palestijnse organisatie Hamas claimde dat de aanslag een "natuurlijk antwoord'' was op Israëlische bezettingsmaatregelen rond de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Of de dader banden had met Hamas is niet bekend.