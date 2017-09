'Arrestaties om regenboogvlag bij concert in Egypte'

Bronnen binnen de veiligheidsdiensten zeggen dat de groep wordt verdacht van het promoten van ''seksueel afwijkend gedrag'', een eufemisme voor homoseksualiteit.

De arrestaties vonden plaats na een concert van de Libanese rockgroep Mashrou' Leila, waarvan de zanger openlijk homoseksueel is. Op camerabeelden was te zien dat de verdachten de regenboogvlag omhoog hielden, zeggen de bronnen.

Egyptenaren kunnen in principe niet strafrechtelijk worden vervolgd vanwege hun geaardheid. Toch worden in het conservatieve land regelmatig homoseksuelen opgepakt op op verdenking van bijvoorbeeld godslastering of immoreel gedrag. Het is nog onduidelijk of de zeven aangehouden concertgangers worden vervolgd