Russisch echtpaar verdacht van moord en kannibalisme

De lokale autoriteiten kwamen de vermoedelijke daders op het spoor doordat de hoofdverdachte zijn mobiele telefoon verloor. Daarop bleken de lugubere foto's te staan.

De man en vrouw woonden in een appartementencomplex van een officiersopleiding. In hun huis werden lichaamsdelen van het slachtoffer gevonden, onder meer met pekel ingelegd in een weckfles. In de vriezer lag ook vlees van nog onbekende herkomst.

De politie zei maandag dat onderzocht zal worden of het paar verantwoordelijk is voor meer gruweldaden. Lokale media in Krasnodar spraken van een hele reeks kannibalistische moorden.