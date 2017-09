Honderden reizigers gestrand op vliegveld Puerto Rico

In de vertrekhal staan lange rijen met reizigers te wachten om te kunnen inchecken op een van de schaarse vluchten. Per dag kunnen nu slechts enkele vliegtuigen vertrekken van de luchthaven.

Puerto Rico is zwaar getroffen door de orkaan Maria die vorige week over het land raasde. Het grootste gedeelte van de infrastructuur op het eiland is nog altijd buiten werking. Het officiële dodental van de orkaan staat op tien.

Daarnaast is er nog altijd grote zorg over het mogelijk doorbreken van een grote stuwdam in de rivier Rio Guajataca in het noordwesten van het land. Ongeveer zeventigduizend bewoners in de regio's Isabela en Quebradillas is opgeroepen met spoed een veilig heenkomen te zoeken. Volgens de autoriteiten is er een grote kans dat de dam doorbreekt.