'Kushner gebruikte privé mailaccount voor zaken Witte Huis'

Dat meldt de Amerikaanse website Politico zondag.

Volgens de website stond in de e-mails onder andere informatie over berichtgeving in de media en het plannen van evenementen rondom het Witte Huis. De advocaat van Kushner, Abbe Lowell, ontkent de beschuldigingen.

Trump heeft tijdens de verkiezingscampagne in 2016 Hillary Clinton aangevallen om haar gebruik van haar privé mailaccount toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Later bleek dat sommige informatie in die e-mails geclassificeerd was. Trump zei onder andere dat Clinton in de gevangenis zou zitten als hij president zou worden.

Politico meldt verder dat ook oud-stafchef Reince Priebus en afgetreden Witte Huis-chef Steve Bannon een privé mailaccount voor werk gebruikten.