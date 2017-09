Japanse premier Abe schrijft vroegtijdige verkiezingen uit

Abe hoopt met de nieuwe verkiezingen op veel winst voor zijn eigen partij, waarmee hij zoekt naar een "nieuw mandaat" om een "nationale crisis af te wenden", zei Abe maandag in een persconferentie. Met die crisis doelt hij op het conflict met Noord-Korea.

Daarnaast wil de premier omgerekend zo'n 15 miljard euro uitgeven aan onderwijs en sociale zekerheid en een belastinghervorming doorvoeren.

De premier doet het goed in de peilingen en volgens analisten kan hij de helft meer zetels winnen als er momenteel verkiezingen zouden zijn. Daarnaast kan Abe profiteren van verdeeldheid onder oppositiepartijen, die er in de peilingen slecht voorstaan.

Noord-Korea

De premier heeft zijn hernieuwde populariteit voor een groot deel te danken aan zijn harde lijn tegenover Noord-Korea. Nu de dreiging vanuit het land toeneemt, groeit zijn populariteit.

Half september vuurde Kim Jong-un twee keer een raket af richting Japan, waarvan er één zelf over het noordelijke eiland heen vloog. De aanvallen werden door Abe direct veroordeeld.

Voor de zomer stond de populariteit van Abe nog op een historisch dieptepunt en werd de premier geplaagd door meerdere schandalen. Critici verwijten hem de situatie met Noord-Korea aan te wenden om zijn eigen partij meer zetels te bezorgen.

Pacificatiewet

In zijn strijd tegen Noord-Korea zoekt de premier vooral steun bij de Amerikaanse president Trump, die eveneens heeft gekozen voor een harde lijn tegenover de Noord-Koreaanse leider. Dat komt Abe op kritiek te staan van de oppositiepartijen. Zij vrezen dat een hechte relatie met de Verenigde Staten de veiligheid van Japan in gevaar brengt en zij houden daarom vast aan de pacifistische houding van het land.

Met een grondwetswijziging maakte Abe in 2015 een einde aan de pacificatiewet die sinds de Tweede Wereldoorlog van kracht was in Japan. De wet hield in dat Japan nooit militair mocht ingrijpen buiten zijn eigen landsgrenzen. De oppositie vreest voor een escalatie van het conflict met Noord-Korea en wil de wet terugdraaien.

May

De grondwetswijziging werd destijds mogelijk gemaakt door de tweederdemeerderheid, die ontstond nadat Abe een deal had gesloten met zijn veel kleinere coalitiepartner. De kans is groot dat die coalitie zijn meerderheid na de verkiezingen kwijtraakt.

De actie is vergelijkbaar met die van de Britse premier Theresa May. Zij schreef in april nieuwe verkiezingen uit, waarmee ze hoopte op meer zetels voor de Conservatieven in het Britse Lagerhuis. Zo wilde ze meer steun vergaren voor de uittreding van het land uit de Europese Unie, de Brexit. Voor

Voor May pakte de verkiezingen echter slecht uit: ondanks goede peilingen vooraf verloor ze haar meerderheid in het parlement.