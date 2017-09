Premier Irak roept op burgers te beschermen tijdens Koerdisch referendum

Tot nu toe zijn er geen meldingen van ongeregeldheden, terwijl tienduizenden kiezers in Irak naar de stembussen gaan. De Koerdische Autonome Regio wil met de volksraadpleging een mandaat creëren om met Irak en omliggende landen als Iran en Turkije over onafhankelijkheid te onderhandelen.

Naar verwachting stemt een meerderheid van de ruim 5,2 miljoen kiezers voor onafhankelijkheid. Het resultaat is echter niet bindend.

De Iraakse premier waarschuwde eerder dat hij de "nodige maatregelen zal treffen om de eenheid van zijn land te bewaren". De regering in Bagdad is tegen het referendum en vreest onrust tussen Koerdische en Arabische en Turkmeense Irakezen.

Ook westerse landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn bezorgd dat het referendum nieuwe conflicten kan aanwakkeren en dat het de aandacht van de strijd tegen Islamitische Staat (IS) afleidt. De Koerden zijn een belangrijke bondgenoot van het Westen in de gevechten tegen IS.

Irak vindt dat het referendum moet worden uitgesteld, maar de regering kan niet voorkomen dat de mensen in de semi-autonome regio maandag naar de stembus gaan.

Turkije

Ook andere landen in de regio kijken met argusogen naar het referendum. Turkije heeft maandag gezegd "alle maatregelen" te nemen als het referendum de Turkse nationale veiligheid bedreigt. In een verklaring schrijft de Turkse regering dat het referendum niet wordt erkend en dat het de vrede en stabiliteit van de Irak en de hele regio in gevaar brengt.

De Turkse president Erdogan zei maandag dat hij alle olie-import vanuit Irak stil zal leggen als het komt tot ongeregeldheden tussen Koerden en Turkmenen in de Koerdische regio, die grenst aan Turkije. Ook dreigde hij militair te zullen ingrijpen als Turkmenen worden bedreigd.

Iran schrapte afgelopen weekend op verzoek van Irak vluchten naar bestemmingen in Koerdisch Irak. Het land heeft haar luchtruim ook gesloten voor vluchten vanuit Iran naar de regio.

Regio

Iraaks Koerdistan, in het noorden van het land, wordt geleid door de regionale overheid. Sinds 2005 wordt de regio erkend door Irak, nadat de Koerden decennia streden voor een eigen overheid. Koerden vormen zo'n 15 tot 20 procent van de Iraakse bevolking. Ook in Iran, Turkije en Syrië wonen miljoenen Koerden.