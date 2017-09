Merkel tevreden met winst verkiezingen ondanks fors minder stemmen op CDU

"We hadden natuurlijk gehoopt op een beter resultaat", aldus de bondskanselier. "Maar we moeten niet vergeten dat we een ongehoord uitdagende tijd achter de rug hebben, dus ik ben blij dat we de doelstellingen van onze verkiezingscampagne hebben bereikt."

"We zijn de grootste partij, we hebben het mandaat om de volgende regering te vormen en er kan geen coalitie ontstaan zonder ons", aldus Merkel.

Het is het slechtste verkiezingsresultaat voor Merkels parij sinds 1949. Het CDU/CSU-blok kwam uit op 33 procent van de stemmen en verliest daarmee 8,5 procent ten opzichte van 2013. Coalitiepartner SPD blijft steken op 20,9 procent, tegenover 25,7 procent in 2013.

De partij die op een ander vlak als winnaar uit de verkiezingsstrijd komt is Alternative für Deutschland (AfD). De rechts-populistische partij is de derde partij van Duitsland geworden en kreeg 12,6 procent van de stemmen. Vier jaar geleden bleef de partij nog net onder de kiesdrempel van 5 procent.

Nieuwe coalitie

Merkel zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe coalitie. De sociaaldemocraten van het SPD lieten na de uitslag te weten geen zin te hebben in een nieuwe regeerperiode. De bondskanselier zal dus op zoek moeten naar andere partijen om mee samen te werken.

Een mogelijkheid is de 'Jamaica-coalitie', verwijzend naar de kleuren van de partij. Daarbij moet Merkels CDU een coalitie vormen met de democraten van de FDP (10,7 procent) en de Groenen (8,9 procent). Geen van de partijen lijkt echter heel erg warm te lopen voor een coalitie met partijen die ideologisch flink verschillen.

'Deprimerend'

SPD-leider Martin Schulz noemde het een "bittere dag" voor de Duitse sociaaldemocratie. "Vooral deprimerend is de kracht van de AfD, die als eerste rechtse partij zo'n sterke positie in het Duitse parlement verovert. Dat is een kantelpunt", aldus Schulz.

AfD-kandidaat Alexander Gauland reageert verheugd op de voorlopige score van zijn partij. "De regering, hoe die er ook uit komt te zien, moet zich klaar maken voor lastige tijden. We zullen ze achtervolgen. We zullen ons land en onze mensen terugkrijgen."

Protesten

In meerdere Duitse steden gingen zondagavond honderden mensen de straat op om te demonstreren tegen de AfD.

Voor het gebouw aan de Alexanderplatz in Berlijn waar AfD-kopstukken en -aanhangers hun verkiezingssucces vierden, riepen de demonstranten leuzen tegen die partij.