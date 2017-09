Boeing KLM raakt deel van de romp kwijt boven Japan

Het onderdeel, met een oppervlakte van 1 vierkante meter, kwam in de stad Osaka op een auto terecht vanaf 2,5 kilometer hoogte.

Het toestel (de KL868) zelf kon veilig doorvliegen naar Nederland en is zaterdag aan het einde van de middag veilig op Schiphol geland.

Eerder werd melding gemaakt dat er een vleugeldeel was verloren, maar dit blijkt een deel van de romp te zijn. Volgens een woordvoerder van KLM gaat het om een rompdeel aan de zijkant van het toestel.

Onderzoek

''De vliegveiligheid aan boord is op geen enkel moment in het geding geweest. KLM betreurt dit incident en heeft vanzelfsprekend direct een onderzoek ingesteld'', aldus KLM. De maatschappij is in overleg over de kwestie met de Japanse luchtvaartautoriteiten en Boeing, de fabrikant van het toestel.

Hoe het onderdeel heeft kunnen loslaten is nog onbekend. Maar er is volgens de woordvoerder geen reden om andere 777's uit de vloot aan de grond te houden als voorzorgsmaatregel.