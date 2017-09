Situatie rond stuwdam op Puerto Rico na orkaan Maria blijft zorgwekkend

De gouverneur van het Caribische eiland, Ricardo Rossello liet zaterdag na een bezoek aan het gebied waarin de Guajataca-stuwdam zich bevindt, weten dat de scheur in de constructie groter is geworden. Hij waarschuwt achtergebleven mensen het gebied alsnog te verlaten.

Vrijdag werden zeventigduizend mensen die woonachtig zijn in het stroomgebied van de Rio Guajataca in het noordwesten van Puerto Rico aangespoord zo snel mogelijk een veilig heenkomen te zoeken, omdat de dam op breken zou staan. Door de scheur stroomt er water in de rivier Guajataca, en treedt die buiten haar oevers.

Rossello maakte zaterdag melding van tien doden op Puerto Rico door orkaan Maria. Vrijdag werd nog melding gemaakt van dertien dodelijke slachtoffers op het eiland.

Hulpverlening

De hulpverlening op Puerto Rico, dat woensdag de volle laag kreeg van Maria, verloopt moeizaam. Vrijwel het hele land, Amerikaans territorium, zit zonder elektriciteit en drinkwater. Er is nauwelijks stroom, waardoor communicatie met de buitenwereld lastig is. Omdat veel zendmasten zijn verwoest is ook mobiel telefoonverkeer nauwelijks mogelijk. Veel huizen zijn beschadigd, en het eiland kampt met overstromingen.

Wel is de haven van San Juan inmiddels weer open, zodat schepen hulpgoederen kunnen lossen.

Ravage in Caraïben

De tweede orkaan dit seizoen uit de zwaarste categorie 5 geselde eerder deze week diverse Caribische eilanden. Op Dominicia waren zeker vijftien doden te betreuren. Op Guadeloupe kwamen twee mensen om, op de Amerikaanse Maagdeneilanden één. Volgens lokale media zijn ook op de Dominicaanse Republiek twee personen omgekomen door de orkaan.