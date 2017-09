'Trump laat Noord-Korea geen andere keus raketten te ontwikkelen'

Dat heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho zaterdag gezegd voor de Verenigde Naties in New York. "Het is onvermijdelijk dat onze raketten het Amerikaanse vaste land gaan raken, nu Trump Kim Jong-un een 'raketman' heeft genoemd."

''Na een lange en moeizame strijd, staan wij eindelijk nog maar een paar stappen verwijderd van de poort naar voltooiing van de nucleaire staatsmacht'', zei Ri. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een machtsevenwicht met de Verenigde Staten. ''Het is een ijdele hoop te denken dat de DPRK (Noord-Korea) door strengere sancties van vijandige krachten daar ook maar één centimeter van af zal wijken.''

De Noord-Koreaanse minister verklaarde dat zijn land niet van plan is kernwapens in te zetten tegen landen die niet meedoen aan Amerikaanse militaire acties tegen Noord-Korea. Maar Pyongyang zal niet schromen ''preventieve actie zonder genade'' te ondernemen wanneer de VS ''en hun vazallen'' een aanval inzetten om het regime te ''onthoofden''.

Tweet Trump

Trump reageerde zaterdagavond (lokale tijd) via Twitter op de uitspraken van de Ri Yong-ho. "Ik heb de minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea horen spreken bij de VN. Als dit daadwerkelijk de opvattingen van de kleine raketman zijn, dan zitten ze er niet lang meer."

Militair vertoon

De Amerikaanse luchtmacht liet zaterdag B-1B bommenwerpers en F-15C straaljagers door internationaal luchtruim boven wateren ten oosten van Noord-Korea vliegen. Het militair vertoon was volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie bedoeld om te laten zien over welk scala aan militaire middelen Trump kan beschikken om ''iedere dreiging'' het hoofd te bieden.

Volgens het Pentagon vlogen Amerikaanse bommenwerpers of jachtvliegtuigen deze eeuw nog niet zo ver ten noorden van de gedemilitariseerde zone voor de kust van Noord-Korea. Daarmee ''onderstreepten ze hoe ernstig wij het roekeloze gedrag (van Noord-Korea) opvatten''.

Noord-Korea voerde dit jaar een zesde atoomproef uit en tientallen testlanceringen van raketten. President Trump stelde Noord-Korea ''totale vernietiging'' in het vooruitzicht als hij gedwongen zou worden zijn land of Amerikaanse bondgenoten te verdedigen. Daarna maakten Trump en de Noord-Koreaanse leider elkaar uit voor ''gek'' en ''geestelijk gestoord''.