Mexico opnieuw getroffen door een aardbeving

De aardbeving was voelbaar in Mexico-Stad, waar gebouwen opnieuw stonden te trillen. Het land was enkele dagen geleden al getroffen door een beving met een kracht van 7,1. Daardoor kwamen bijna driehonderd mensen om het leven. Veel mensen zijn nog vermist.

In de hoofdstad renden inwoners de straat op nadat het luchtalarm was afgegaan. Ze werden in hun slaap verrast en sommigen stonden 's morgens in hun pyjama's buiten. Twee oudere vrouwen kregen van schrik een fatale hartaanval.

Reddingswerkers die in het puin naar overlevenden van de vorige beving zochten, moesten het werk neerleggen. Volgens de burgerbeschermingsdienst moet opnieuw worden bekeken of zoekacties kunnen worden voortgezet, zonder dat reddingswerkers gevaar lopen.

Bevingen

In de zuidelijke stad Juchitán zijn als gevolg van de nieuwe beving verschillende gebouwen ingestort. Ook een brug, die al zwaar beschadigd was, begaf het en stortte in. De meeste huizen die de meest recente beving niet overleefden, waren reeds ontruimd.

Eerder deze maand had in Mexico ook al een beving plaats, met een kracht van 8,1. Ook die eiste tientallen levens. Onder meer Juchitán werd toen hard getroffen.

Ring van Vuur

Het Centraal-Amerikaanse land ligt in de zogeheten 'Ring van Vuur', een gebied van 40.000 kilometer dat zich uitstrekt van de kusten van Zuidoost- en Oost-Azië en langs bijna de gehele Noord- en Zuid-Amerikaanse westkusten. In dit gebied vinden zo'n 80 procent van alle aardbevingen op aarde plaats.

In de afgelopen zeven dagen werd Mexico getroffen door zestig aardbevingen met een magnitude van 1,5 of hoger. In de laatste dertig dagen waren dat er driehonderd.