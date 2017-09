Half miljoen handtekeningen tegen intrekken vergunning taxibedrijf Uber

De ondertekenaars van de petitie doen een oproep aan burgemeester Sadiq Khan, die tevens voorzitter is van de toezichthouder Transport for London (TfL), het besluit ongedaan te maken.

TfL vindt dat Uber, het bedrijf achter de gelijknamige taxiapp, onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor zaken die de openbare orde en veiligheid aangaan. Zo maakt Uber volgens TfL gebruik van software die speciaal ontworpen is om toezichthouders buiten de deur te houden. Verder zijn er twijfels over de manier waarop sommige chauffeurs aan gezondheidsverklaringen zijn gekomen.

In beroep

Het bedrijf kondigde aan dat het tegen die beslissing van de TfL in beroep gaat. Zolang die zaak loopt, kan het nog blijven werken in Londen.

Er rijden circa 40.000 chauffeurs voor Uber in de Britse hoofdstad. Zo'n 3,5 miljoen Londenaren maken gebruik van de app. Daarmee zou het definitieve verlies van de vergunning een zware slag zijn voor het Amerikaanse bedrijf.

Uber ligt in meer landen onder vuur. Meestal betreft dat de dienst UberPOP, waarbij particulieren zonder vergunning taxiritjes aanbieden via de Uber-app. In Nederland werd UberPOP eind 2014 al in de ban gedaan. Deze week nog oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat dit verbod terecht is.