China stopt met export bepaalde aardolieproducten naar Noord-Korea

Het Chinese ministerie van Handel meldt dat het per 1 oktober minder geraffineerde aardolieproducten zal exporteren naar Noord-Korea. Het land zou per direct geen gecondenseerd en vloeibaar aardgas meer kunnen importeren.

Ook stopt China per direct met de import van textiel uit het buurland. Textiel was in 2016 het op een na grootste exportproduct van Noord-Korea, met een totale waarde van 752 miljoen dollar. Het grootste gedeelte van de textielexport (80 procent) gaat naar China

De VN-Veiligheidsraad stemde op 11 september in met nieuwe, verscherpte sancties tegen Noord-Korea, als reactie op de zesde kernproef van het land begin deze maand. De sancties houden onder meer een verbod in op de export van textiel en het begrenzen van de import van ruwe olie.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf donderdag akkoord om de bestaande sancties tegen Noord-Korea uit te breiden. Door de nieuwe sancties die Trump aangekondigd heeft, is het voor meer bedrijven en instituten niet langer toegestaan om handel te drijven met Noord-Korea.

Europese Unie

Naast de Verenigde Staten is ook de EU dicht bij uitbreiding van hun bestaande sancties tegen Noord-Korea. Bronnen die betrokken zijn bij de onderhandelingen melden dat er een concept-akkoord is, dat door EU-ministers zal worden besproken tijdens een bijeenkomst in oktober. Ook deze sancties moeten een aanvulling vormen op de VN-sancties.