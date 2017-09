Stuwdam op Puerto Rico staat op breken door hoog water na orkaan Maria

Het meteorologisch instituut van San Juan, onderdeel van de Amerikaanse National Weather Service (NWS), liet vrijdag weten dat de Guajataca-dam dreigt te bezwijken door de hevige regenval van de afgelopen dagen. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke overstromingen.

De bewoners in de regio Isabela en Quebradillas is dringend aangeraden met spoed naar hoger gelegen plekken te gaan. Voor de grootschalige evacuatie worden alle beschikbare bussen ingezet. Door de nasleep van de verwoestende orkaan Maria is de situatie op het eiland toch al precair.

Dodental stijgt

Door het natuurgeweld van de orkaan Maria zijn op Puerto Rico ten minste dertien mensen om het leven gekomen.

Dat heeft de gouverneur van het Caribische eiland Ricardo Rossello vrijdag gezegd tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN. Het aantal is gebaseerd op berichten van burgemeesters op het eiland.

"We hebben verhalen gehoord over complete verwoesting", zei Rossello. Hij waarschuwde dat, hoewel Maria inmiddels ook al heeft huisgehouden op de noordelijker gelegen Turks en Caicos eilanden, de ellende op Puerto Rico nog niet voorbij is. "Het gevaar van modderstromen en hoge golven blijft, evenals van overstromingen."

De tweede orkaan dit seizoen uit de zwaarste categorie 5 geselde eerder deze week vooral Dominica. Daar zijn zeker vijftien doden te betreuren. Op Guadeloupe kwamen twee mensen om, op de Amerikaanse Maagdeneilanden één. Volgens lokale media zijn ook op de Dominicaanse Republiek twee personen omgekomen door de orkaan.

San Juan

Puerto Rico werd voor het eerst in negentig jaar vol getroffen door en wervelstorm van dit kaliber. Vrijwel het hele land, Amerikaans territorium, zit zonder elektriciteit en drinkwater. De straten van hoofdstad San Juan kwamen blank te staan.

Burgemeester Carmen Yulin Cruz voer in een bootje rond in de wijk Ocean Park om de bewoners te vragen waar de grootste behoefte aan is. Rossello heeft voor het eiland tussen zonsondergang en zonsopkomst een avondklok ingesteld.