Spanje stuurt meer agenten naar Catalonië om referendum te stoppen

De agenten moeten de "openbare ruimten" in de gaten houden en de orde handhaven als het "illegale referendum doorgang vindt", zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag gemeld.

De regionale overheid van Catalonië heeft in een reactie gezegd deze maatregel "over de top" te vinden. De aankondiging zou een "valse indruk wekken" dat er een crisis gaande is.

Catalaanse leiders zijn vastbesloten om op 1 oktober een referendum te houden over mogelijke onafhankelijkheid. Hiermee gaat de regionale overheid in tegen een uitspraak van het constitutionele hof die het referendum ongrondwettelijk heeft genoemd. Agenten moeten stembiljetten in beslag nemen omdat die volgens de uitspraak van de rechtbank illegaal zijn.

Reiswaarschuwing

Volgens Spaanse media zijn er inmiddels al een paar duizend agenten onderweg naar Catalonië. Het ministerie wilde geen exacte cijfers noemen. Er zijn op dit moment al vijfduizend Spaanse agenten in het gebied om de orde te handhaven.

In Barcelona gingen woensdagavond tienduizenden Catalanen de straat op om te demonsteren tegen de uitspraak van het hof en vóór het referendum. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een reiswaarschuwing voor Catalonië afgegeven. Spanjaarden die naar de autonome provincie reizen, moeten voorzichtig zijn, zo maant het departement.