Tiener aangeklaagd voor aanslag op metrostation Londen

Het gaat om een jongen uit Surrey. De poltie deed eerder deze week een inval in het huis van de verdachte.

In totaal zitten nog vier verdachten vast vanwege de aanslag.

Twee mannen van 30 en 25 jaar zijn aangehouden in Newport en in de nacht van woensdag op donderdag hield de politie een 17-jarige jongen aan in de wijk Thornton Heath, in het zuiden van Londen.

Zelfgemaakt explosief

Door de ontploffing met een zelfgemaakt explosief raakten vrijdag 15 september dertig mensen gewond. Dat gebeurde bij metrostation Parsons Green in het zuidwesten van Londen.

Volgens de politie is een "geïmproviseerd explosief" (IED) gebruikt, dat eenvoudig en goedkoop was. Geen van de gewonden verkeert in een ernstige of levensbedreigende toestand.

​