Zeker 200 miljoen dollar nodig voor hulp aan Rohingya-moslims

Begin deze maand noemde de VN een bedrag van 78 miljoen dollar (65 miljoen euro), maar de vluchtelingenstroom in Bangladesh hield maar aan. "We kijken nu naar 200 miljoen dollar", zegt VN-medewerker Robert D. Watkins vrijdag in een interview met persbureau Reuters.

Volgens Watkins is dat bedrag nog niet bevestigd, maar gebaseerd op de informatie die de VN nu heeft.

De Rohingya-moslims worden al jaren in Myanmar onderdrukt en hebben vrijwel geen rechten. Nadat Rohingya-rebellen uit protest over hun positie in Myanmar politieposten hadden aangevallen, reageerde het leger direct door vergeldingsacties uit te voeren.

Regenval

De hevige regenval in Bangladesh maakt het voor hulporganisaties lastiger om te helpen. Volgens Watkins was de VN met de autoriteiten in Bangladesh bezig om nieuwe wegen aan te leggen, maar zijn die nu veranderd in moerassen.