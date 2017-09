Iraanse president Rohani wil raketprogramma uitbreiden

"We gaan onze militaire strijdkrachten versterken als afschrikmiddel. We gaan onze raketten verbeteren", aldus Rohani. "We hoeven van niemand toestemming om ons land te verdedigen."

Volgens het Iraanse perbureau Tasnim presenteert Iran vrijdag in lijn met die uitspraak een balistische raket die een afstand kan overbruggen van 2.000 kilometer.

Rohani reageert hiermee op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump, die eerder deze week erop zinspeelde dat hij af wil van het atoomakkoord dat de Verenigde Staten in 2015 sloten met Iran. Teheran beloofde toen het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties.

Spanning

Door de uitspraak van Trump is de spanning tussen beide landen verder opgelopen. Een Iraanse topfunctionaris zei woensdag al "de nucleaire activiteiten die zijn gestaakt onmiddellijk te kunnen hervatten".

"Iran is klaar voor alle mogelijke scenario's als Trump zich terugtrekt uit de deal", zei de Iraanse functionaris op voorwaarde van anonimiteit.

Europese bondgenoten van de VS hebben direct de hoop uitgesproken dat Trump zijn handen niet aftrekt van het akkoord. De Franse president Emmanuel Macron had het onomwonden over een "fout". Er is volgens hem niets mis met het verdrag van 2015.