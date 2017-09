Nederlandse wandelaar omgekomen door lawine in Duitsland

De Nederlander was met drie familieleden op wandelvakantie in het gebied toen hij donderdagmiddag in het bijzijn van een groep wandelaars werd overvallen door de lawine bij het Duitse Schönau am Königssee in de Berchtesgadener Alpen.

De man viel zestig tot tachtig meter naar beneden, en was volgens de hulpdiensten op slag dood. De reddingsactie kwam pas twee uur later op gang omdat de telefoons van de getroffenen geen bereik hadden.

Verse sneeuw

De Nederlanders hadden zich voor hun wandeltocht nog op de hoogte laten stellen van de omstandigheden in het gebied nabij de grens met Oostenrijk, en volgden een pad dat die dag al door anderen was gelopen. Er was in het gebied voor het ongeval ongeveer een halve meter sneeuw gevallen.

De andere leden van de groep bleven, op lichte onderkoelingsverschijnselen na, ongedeerd. Wie de man is en waar hij vandaan komt, is niet bekend.