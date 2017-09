Zeker vijftien doden door orkaan Maria op Caribisch eiland Dominica

Dat liet premier Roosevelt Skerrit van Dominica donderdagavond weten, meldt AP . Hij zei vanaf het naburige eiland Antigua dat het een wonder is dat het dodental niet tot in de honderden is opgelopen. Op het eiland Guadeloupe kwamen zeker twee personen om door Maria.

De orkaan was opgeschaald naar de vijfde en zwaarste categorie toen die maandag pal over Dominica trok. De storm, die gepaard ging met hevige regenval, liet een spoor van vernieling achter op het eiland. Honderden huishoudens kwamen zonder stroom te zitten en communicatiesystemen vielen uit.

Een eerste serie luchtbeelden wijst erop dat ongeveer 95 procent van de daken op het eiland is beschadigd of vernietigd. Dominica heeft 73.000 inwoners, en is een van de armste landen in de Caraïben.

Puerto Rico

Woensdag trok de orkaan over Puerto Rico, waardoor bij zo'n 3,4 miljoen mensen de stroom uitviel. Volgens de lokale autoriteiten vernietigde de orkaan alles op haar pad. De storm deed gebouwen schudden en puin vloog door de straten. Radars van het lokale weerstation zijn uitgeschakeld door de harde wind.

President Donald Trump riep donderdag de noodtoestand uit op het Amerikaanse eiland. Hij zei dat hij op een geschikt moment als staatshoofd een bezoek zal brengen aan Puerto Rico.





Avondklok

Op het eiland is een avondklok ingesteld; bewoners mogen tussen 18.00 uur en 6.00 uur niet hun woningen verlaten. Autoriteiten waarschuwen dat op sommige plaatsen op het eiland zo'n 66 centimeter regen kan vallen. Ook kunnen zich levensgevaarlijke stormvloeden, overstromingen en modderstromen voordoen.

Het vliegveld van hoofdstad San Juan is weer geopend voor militaire en reddingsvluchten. Vrijdag gaat de luchthaven ook open voor commerciële vluchten.

Dominicaanse Republiek

Maria trekt donderdagavond langs de Dominicaanse Republiek. Volgens het National Hurricane Center (NHC) is de orkaan inmiddels iets afgezwakt naar de derde categorie, de op twee na zwaarste categorie. Maria haalt windsnelheden tot ongeveer tweehonderd kilometer per uur, maar zal boven zee naar verwachting weer wat in kracht toenemen.