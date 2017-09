Twee verdachten van aanslag metro Londen vrijgelaten

Het gaat om een 21-jarige man, die zaterdagavond werd opgepakt in de Londense wijk Hounslow en een 48-jarige man die eerder werd aangehouden in Newport, Wales.

In totaal zitten nog vier verdachten vast vanwege de aanslag. Twee mannen van 30 en 25 jaar zijn aangehouden in Newport. In de havenstad Dover werd een 18-jarige man opgepakt en in de nacht van woensdag op donderdag hield de politie een 17-jarige jongen aan in de wijk Thornton Heath, in het zuiden van Londen.

De politie laat ook weten dat een huiszoeking in Surrey is afgerond. Huiszoekingen in Thornton Heath, in Newport en op een ander adres in Surrey, zijn nog aan de gang.

Onderzoek

Volgens politiecommandant Dean Haydon, die het onderzoek naar de aanslag leidt, is sprake van een "snel bewegend onderzoek".

"Sinds de aanslag van afgelopen vrijdag is een hoop gebeurd. We hebben mannen die nu vastzitten en vier woningen die worden doorzocht. Detectives doen er alles aan om alle feiten achter de aanval te achterhalen", zegt hij.

Haydon gaat ervanuit dat de doorzoekingen nog enkele dagen gaan duren.

Explosief

Door de ontploffing met een zelfgemaakt explosief raakten vrijdag 15 september dertig mensen gewond. Dat gebeurde bij metrostation Parsons Green in het zuidwesten van Londen.

Volgens de politie is een "geïmproviseerd explosief" (IED) gebruikt, dat eenvoudig en goedkoop was. Geen van de gewonden verkeert in een ernstige of levensbedreigende toestand.