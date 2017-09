Tiener maandenlang misbruikt op school in India en gedwongen tot abortus

Het meisje moest onder het mom van bijles buiten schooltijd naar school komen waar zij werd misbruikt. Dat meldt de BBC.

Nadat het meisje klaagde over buikpijn, kwamen ze er in het ziekenhuis achter dat ze zwanger was. Hieropvolgend hebben de twee medewerkers van de school haar gedwongen tot abortus in een privékliniek.

Bij de abortus traden complicaties op, waarna ze het bewustzijn verloor. Artsen vertelden de Britse omroep dat de tiener hersenschade heeft opgelopen

De directeur en een medewerker van haar school zijn opgepakt, terwijl de autoriteiten ook de rol van het ziekenhuis in deze zaak onderzoeken.

Het vermeende misbruik leidde in de lokale gemeenschap tot grote commotie. Betogers verzamelden zich dinsdag buiten de school in Sikar, die is gesloten door de autoriteiten. Rechercheurs hebben nog geen verklaring kunnen opnemen van de tiener.