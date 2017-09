Drie van veertien opgepakte Catalaanse ambtenaren weer vrijgelaten

De drie hebben geweigerd een verklaring af te leggen. De overige elf zitten nog vast. Ze werden woensdag gearresteerd bij een reeks huiszoekingen door de politie naar aanleiding van de organisatie van een referendum in Catalonië dat de Spaanse justitie als illegaal heeft bestempeld.

Spaanse media melden dat de veertien een belangrijke rol spelen bij de organisatie van het referendum dat 1 oktober zou moeten worden gehouden.

De invallen zijn gedaan in het kader van een strafrechtelijk onderzoek in opdracht van een onderzoeksrechter in Barcelona. Dat richt zich op ambtsmisdrijven, ongehoorzaamheid en verduistering gepleegd door bestuurders die toch een referendum voorbereiden met geld van de overheid. Daar kunnen lange gevangenisstraffen op staan.

Problemen

Catalaanse separatisten hebben donderdag erkend dat de acties van justitie tegen de organisatie van een referendum over onafhankelijkheid problemen hebben opgeleverd voor de realisering ervan. De Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras zei tegen Spaanse media dat het duidelijk is dat "we niet kunnen gaan stemmen zoals we ons dat hebben voorgesteld".

Hij klaagde dat de Spaanse staat "de regels van het spel heeft veranderd'' en "voor enorme problemen'' voor het houden van een referendum op 1 oktober heeft gezorgd.

Geweld

Woensdagavond hebben duizenden Catalanen geprotesteerd tegen de aanhouding can de ambtenaren. De eigen Catalaanse politie, de Mossos D'Esquadra, riep de demonstrerende burgers op geweld en vernielingen te voorkomen.

Ondertussen heeft het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een reiswaarschuwing voor Catalonië gegeven. Spanjaarden die naar de autonome provincie reizen, moeten voorzichtig zijn, zo maant het departement.