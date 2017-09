'Oud-campagneleider Trump wilde Russische zakenman informeren'

Dat meldt The Washington Post. Volgens de krant gebeurde dat nog geen twee weken voordat Trump de Republikeinse kandidaat voor de verkiezingen zou worden.

De krant baseert zich op anonieme bronnen. Die melden dat oud-campagnechef Manafort per e-mail aanbood om Oleg Deripaska, een aluminiummagnaat, over de verkiezingen op de hoogte te houden.

"Als hij behoefte heeft aan privébriefings, kunnen wij dat faciliteren", schreef hij op 7 juli aan een tussenpersoon. Deripaska heeft nauwe banden met het Kremlin en had eerder zaken gedaan met Manafort, stellen de bronnen.

Volgens The Washington Post is er geen bewijs dat er ook een ontmoeting tussen de twee heeft plaatsgevonden, of zelfs niet dat het aanbod daadwerkelijk bij de Russische zakenman is aangekomen.

Afgeluisterd

Manafort trad in juni 2016 aan als campagneleider van Trump, maar stapte twee maanden later alweer op, nadat bekend werd dat hij zakenrelaties onderhield met de pro-Russische oud-president van Oekraïne, Viktor Yanukovich. In juli werd zijn huis in de staat Virginia binnengevallen door onderzoekers van de FBI, dat een onderzoek naar hem is gestart.

Maandag meldden CNN en The New York Times dat Manafort voor en na de verkiezingen van vorig jaar werd afgeluisterd, nadat rechters in het geheim twee keer toestemming verleenden voor het aftappen van gesprekken.