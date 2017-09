Rutte pleit in New York voor 'sterke VN in veilige en duurzame wereld'

Dat zei premier Mark Rutte woensdag in New York in zijn speech tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Hij noemt het een van de belangrijkste internationale bijeenkomsten van het jaar "waar iedereen aan tafel zit'' en blijft.

De premier vindt een sterke VN essentieel. Om de organisatie slagvaardig te houden, pleit hij voor hervormingen en aanpassingen waar VN-topman Antonio Guterres zich hard voor maakt. Nederland hamert op een betere samenwerking tussen de VN-agentschappen.

Wat veiligheid betreft, beschouwt Rutte preventie als het sleutelwoord. Hij wil graag missies die bijvoorbeeld een conflict hebben al in de kiem smoren. Hij vindt ook verdere samenwerking nodig in de strijd tegen terrorisme.

'Ultieme agenda'

Duurzaamheid ziet de premier als de "ultieme agenda" om geweld en conflicten te voorkomen. Hij wil dat de internationaal overeengekomen Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals een einde aan armoede en honger, worden uitgevoerd. Het helpt bij de bestrijding van aanleidingen en diepere oorzaken van instabiliteit en conflicten.

Eerder woensdag had Rutte op Facebook al uitgelegd waarom hij naar de VN is gereisd, hoewel in Nederland de begroting voor 2018 is gepresenteerd en er wordt onderhandeld over een nieuwe regering. "Toch vind ik het belangrijk hier te zijn, want er is veel gaande in de wereld. Hier kan ik het Nederlandse geluid laten horen en namens Nederland spreken met andere regeringsleiders."

Rutte ziet het ook als bijzonder moment door de tijdelijke zetel van de Veiligheidsraad. Die raad is belast met het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Als één van de tien tijdelijke leden kan Nederland meebeslissen over onder andere VN-missies en het beschermen van mensen in conflictgebieden, benadrukt de premier.